Giornalismo, al via la settima edizione del Premio Morrione: guarda i trailer dei finalisti - DIRE.it

I PROGETTI FINALISTI

Per la categoria video: ‘Caro cordone’. L’inchiesta sulla conservazione di cellule staminali cordonali in Italia, a cura di Veronica Di Benedetto Montaccini e Francesca Candioli con l’assistenza del tutor Federico Ruffo, parte dal decreto del 2009 che legifera sull’argomento e mette in luce un paradosso tutto italiano: da una parte la conservazione privata di cellule staminali considerata illegale, dall’altra la libertà del cittadino di conservare le cellule del proprio bambino a pagamento in un laboratorio di crioconservazione all’estero.

‘Doppia ipocrisia’. L’inchiesta a cura di Madi Ferrucci, Flavia Grossi e Roberto Persia, con l’assistenza del tutor Paolo Mondani, su un commercio internazionale di armi utilizzate per bombardare i civili in Yemen, che coinvolge oltre all’Italia, la Germania e una grande azienda anglo-americana.

Per la categoria web doc: ‘Le crepe del marmo’. L’inchiesta, a cura di Marco Carlone, Elena Pagliai e Daniela Sestito, con l’assistenza del tutor Amalia De Simone, sulle problematiche di un apparato industriale, quello del marmo di Carrara, che tra deregolamentazione, sprechi, rischi ignorati e rimpalli di responsabilità, detta le sue regole ad un territorio che è emblema delle aree di periferia trascurate dai grandi centri.

‘Welcome to your gig’. L’inchiesta, a cura di Lorenzo Pirovano e Giovanni Sacchi con l’assistenza del tutor Celia Guimaraes, che a partire dalla raccolta e dall’analisi delle testimonianze di oltre 300 lavoratori, rivela dati, volti e distorsioni dell’ancora poco conosciuto mondo della gig economy e delle sue imprese attive in Italia.