Incendio sul Monte Serra, evacuate abitazioni a Calci - DIRE.it

ROMA – Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera verso le 22 nel Pisano, sul Monte Serra, nei pressi di Calci. A lavoro 80 vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Nel frattempo sono state evacuate le abitazioni più prossime alle fiamme e in via precauzionale anche le case delle località di Montemagno e nelle zone di Torre e San Lorenzo. Ad annunciarlo sui social il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti. Le fiamme intanto hanno continuato ad espandersi a causa del forte vento e per ora è ancora difficile fare una stima dei danni. Tanta la paura ma non ci sarebbero vittime. Centinaia invece gli sfollati.