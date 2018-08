Caporalato, Vaccaro (Procuratore Foggia): “Raddoppiato il numero dei Pm del pool”

ROMA – “Ho raddoppiato il numero di magistrati inseriti nel pool investigativo a contrasto del caporalato”. Lo annuncia alla Dire, Ludovico Vaccaro, procuratore capo di Foggia, impegnato nella lotta al fenomeno di sfruttamento dei braccianti stranieri nelle campagne a nord della Puglia. Il procuratore, nonostante sia terminato il periodo di raccolta del pomodoro, tiene alta la guardia: “Dobbiamo sempre stare attenti perché a breve inizierà il taglio dell’uva a cui seguirà la campagna olivicola. Dobbiamo vigilare”.

Nelle ultime settimane si sono intensificati controlli, arresti e sequestri. “Abbiamo fermato caporali che continuavano a trattare i braccianti stranieri in modo vergognoso- dice il procuratore- Abbiamo sequestrato furgoni su cui erano stipate persone trattate peggio che animali”. E sull’inchiesta relativa alla morte dei 12 braccianti avvenuta il sei agosto scorso nei pressi di Lesina in un tremendo incidente stradale, Vaccaro spiega che “il ramo dell’inchiesta relativa al caporalato è affidata ai colleghi di Larino visto che tutte le vittime provenivano dalla stessa azienda con sede a Campomarino, vicino Termoli. Per competenza, tocca ai magistrati molisani indagare- conclude- Noi ci stiamo occupando delle verifiche relative alla dinamica dello scontro. Continueremo comunque a vigilare per debellare il fenomeno del caporalato”.

di Alba di Palo