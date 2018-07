A Roma marcia dei disabili contro le buche, Argentin: “Raggi assente”

ROMA – Un cerchio giallo segnato attorno a una buca con una bomboletta spray, in via del Forte Trionfale a Roma. Così comincia la protesta guidata dall’ex deputata e presidente di Aida onlus, Ileana Argentin, “contro le nuove barriere architettoniche di Roma, le buche”. Una protesta sulla scia di quella invocata da Graziella Viviani, la madre della giovane Elena Aubry, recentemente morta in un incidente stradale.

“Abbiamo iniziato 20 giorni fa uno sciopero della fame a cui la Raggi non ha risposto in nessun modo- spiega Argentin- per quanto siamo considerati gli ultimi da questa giunta capitolina, saremo invece primi ascendere in mezzo alla strada e a cerchiare tutte le buche. Noi le carrozzine non le possiamo abbandonare, per noi non sono un optional, non possiamo scegliere di scendere, quindi le buche sono davvero un problema”.

Argentin, assieme a una dozzina di altri manifestanti, si sposterà ora in via di Torrevecchia dove a causa del dissesto del manto stradale, “La situazione è davvero drammatica”. Intanto alle spalle, nel breve tratto percorso fin ora, i cerchi gialli segnalano le buche quasi a ogni metro. “La Raggi è assente– chiude amara Argentin- non vogliamo fare una battaglia contro di lei ma é il nostro sindaco e a lei ci rivolgiamo”.