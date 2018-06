ROMA – Il centrodestra a trazione Lega avanza anche nei ballottaggi ed espugna le “roccaforti rosse” in Toscana e in Emilia. Il Pd perde a Siena, Massa e Pisa. Ma si afferma ad Ancona. Il M5s sconfitto a Ragusa, ma conquista Avellino e Imola. Tra i 14 capoluoghi di provincia dove si è tornato a votare, la sfida ad Imperia: è eletto sindaco l’ex ministro Scajola che batte il candidato di centrodestra. Risultati ribaltati rispetto alle attese in Sicilia: a Messina vince l’outsider De Luca, a Siracusa eletto Italia (civica di aerea centrosinistra). Il centrodestra si riprende Viterbo. Al III municipio di Roma, neo presidente Caudo (centrosinistra).