Informazione e femminismo, incontro il 30 maggio al Cinema Palazzo di Roma

ROMA – Sarà incentrato su come il mondo dell’informazione racconta i femminismi ‘Femminismo ti scrivo’, l’incontro organizzato dal Centro di giornalismo permanente al Nuovo Cinema Palazzo a Roma giovedì 30 maggio alle 19,30. Cosa sono e come potrebbero essere raccontati i movimenti femministi e le loro rivendicazioni? Quanto questo racconto è legato a come le donne vengono descritte sui media, a come viene narrata la violenza di genere, al fatto che le donne vengano considerate, pur non essendolo, una minoranza? Partirà da questi interrogativi il confronto con le giornaliste: Barbara Bonomi Romagnoli, autrice di ‘Irriverenti e libere. Femminismi nel nuovo millennio’; Maria Panariello, co-direttrice di ‘Paese Sera’; Selene Pascarella, autrice di ‘Tabloid Inferno. Confessioni di una cronista di nera’, e Claudia Torrisi, giornalista freelance (Valigia Blu, Vice Italia, Open Democracy).