Tg Agricoltura, edizione del 25 maggio - DIRE.it

BUFALO MASCHIO, UNA SCOMMESSA DEL BASSO LAZIO

Una produzione a chilometri zero di carne e salumi, dove ogni elemento della filiera è tracciabile e locale, fin dal foraggio. E’ la sfida di Antonio Lauretti, che alla guida della fattoria di famiglia, nella valle di Amaseno, alleva maiali neri del casertano, chianine e soprattutto bufali maschi.

PECORINO AL LATTE CRUDO DALLA PROVINCIA DI RIETI

Una piccola filiera di famiglia dove due fratelli si sono divisi i compiti: uno si occupa del gregge e l’altro trasforma il latte. E’ questa l’ azienda agricola D’Ascenzo, che nella Piana Reatina produce formaggi tipici del territorio a base di latte di pecora.

CREME TIPICHE DI ANGUILLARA A BASE DI BROCCOLETTI

Il broccoletto è un prodotto tipico di Anguillara Sabazia, nell’area del Lago di Bracciano. Non molti sanno che in questo territorio viene prodotto da tempo remoto, e che da qualche anno, fra gennaio e febbraio, gli viene dedicata una Festa. E sempre qui, un laboratorio ne valorizza il sapore con una gamma di preparazioni originali.

ARSIAL E LA CHEF DE CESARE CELEBRANO I SAPORI DELLA TUSCIA

Le eccellenze gastronomiche del Lazio assortite dalla chef stellata Iside de Cesare per una una cena dedicata ai sapori della Tuscia. Si è tenuto a Roma, alla Compagnia del Pane di Via Fabio Massimo, il secondo di una serie di eventi e iniziative promossi da Arsial per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari del Lazio.