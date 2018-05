Elezioni, De Magistris: “Dema guarda alle politiche. Intanto europee e regionali”

GOVERNO. DE MAGISTRIS: LOTTA A MAFIE ASSENTE DA CONTRATTO LEGA-M5S

“Crediamo in un mondo piu’ umano: c’e’ chi dice ‘pensiamo prima agli italiani’, noi pensiamo prima alle persone”. Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, dall’assemblea nazionale di demA ragiona sul contratto di governo stipulato da Matteo Salvini e Luigi Di Maio in vista della formazione del governo Conte. “Un Paese non si costruisce sulla paura o sui contratti di diritto privato – avverte l’ex Pm – ma sull’applicazione della Costituzione in un mondo in cui l’umanita’ sia al centro dell’azione politica. E soprattutto, da oggi si fanno cento passi in avanti perche’ la lotta alle mafie e’ totalmente assente dal contratto”. Per il sindaco, in queste ore sta nascendo un esecutivo “in cui la principale forza politica, che ha avuto un voto straordinario dal Mezzogiorno e per il cambiamento, ma che in campagna elettorale diceva “Mai con la Lega”, il giorno dopo si allea con Matteo Salvini e la Lega Nord per l’indipendenza della Padania”. Le critiche del primo cittadino di Napoli sono rivolte soprattutto al leader del Carroccio: “che nella sua vita si e’ sempre ispirato a sentimenti anti meridionali e razzisti, che ha come modello quello ungherese, un partito travolto nel passato dalla questione morale, alleato con Casapound e Forza Nuova. Con il voto del 4 marzo – continua de Magistris – avevo pensato che la storia l’avessero scritta gli elettori e lo diceva anche Luigi Di Maio. Per noi la storia non e’ questo contratto, la storia si fa con il popolo e noi proviamo a farlo attraverso demA e un progetto nuovo che parla alle persone”.