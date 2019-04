VENEZIA – “Le imprese che investono nel territorio, le persone oneste che pensano al lavoro, allo sviluppo economico del nostro Paese, al futuro dei bambini e dei giovani. Ecco io sono qui per difendere questi partigiani, lavoratori, che prendono esempio da quei partigiani che per la libertà hanno perso la vita”. Così il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, prima di salire sul palco in occasione delle celebrazioni per il 25 aprile, oggi al Ghetto di Venezia.

“Il valore della libertà lo capisci il giorno che la perdi e non dobbiamo perderla- aggiunge- Questa è una democrazia e purtroppo si potrebbe anche votare per perdere la libertà. La a libertà dobbiamo difenderla sempre, oggi e in futuro”.