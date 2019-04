Coppa Italia, A raccontare comincia tu e Hotel Transylvania: ecco i programmi stasera in tv

Rai 1

In diretta da Bergamo la semifinale di ritorno: Atalanta – Fiorentina.

Rai 2

Il fidanzato di mia sorella | 21.20

Richard Haig, brillante professore di Cambridge, sta per diventare padre. Prima di apprendere la notizia, però, perde la testa per un’esuberante scrittrice di romanzi, anche se non sa cosa l’aspetta.

Rai 3

Nuovo programma condotto da Raffaella Carrà. Tra ricordi, aneddoti, cadute e successi, sullo schermo prenderà vita un incontro emozionante e di grande complicità, nel corso del quale gli ospiti, lontano dalle luci abbaglianti della ribalta, si racconteranno senza filtri. Raffaella Carrà porta in scena l’incontro intrigante e inaspettato con una vera e propria mattatrice del piccolo schermo: Maria De Filippi.

Rete 4

Exodus – Dei e Re | 21.25

Ridley Scott rilegge la storia di Mose’, Christian Bale, e del suo epico viaggio con 400.000 schiavi per fuggire dall’Egitto e dalle sue piaghe.

Canale 5

Un amore così grande | 21.21

Una storia d’amore e di lirica ambientata a Verona, dove la passione e il talento vincono su tutto. Con il trio canoro “Il Volo”.

Italia 1

Colorado | 21.25

Belen Rodriguez e Paolo Ruffini conducono la ventesima edizione di Colorado, al loro fianco Scintilla, i PanPers e piu’ di 40 artisti che si esibiranno in esilaranti sketch e monologhi comici.

La7

Piazzapulita | 21.15

Programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli.

Tv8

Hotel Transylvania | 21.25

Dracula organizza una festa per i mostri in un resort, ma tra gli ospiti compare inaspettatamente un umano che… si innamora di sua figlia!

Nove

Prospettive di un delitto | 21.15

A Salamanca, in Spagna, è in corso un summit sulla guerra al terrorismo a cui è prevista la partecipazione del Presidente degli Stati Uniti d’America Ashton. Scortato dagli agenti segreti Thomas Barnes e Kent Taylor, poco prima di iniziare il suo discorso, nella piazza gremita di gente, il presidente viene colpito da un colpo di fucile: è il caos; ma subito dopo un’esplosione miete molte vittime tra la folla in preda al panico.

Real Time

Harry e Meghan: erede in arrivo | 21.15

La dolce attesa di Harry e Meghan e i gossip, i preparativi e le scommesse sul sesso del loro primo figlio. Tutto, ma proprio tutto, quello che c’e’ da sapere sul nuovo erede della casa Windsor..