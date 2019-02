Burkina Faso, oltre mille scuole chiuse per rischio violenze

ROMA- Misure per garantire la sicurezza degli alunni delle scuole rispetto al rischio di incursioni e violenze da parte di gruppi armati sono state promesse dal governo del Burkina Faso. Il contesto, riferisce la stampa locale, e’ una crisi politico-militare che sta compromettendo il diritto allo studio di migliaia di bambini e ragazzi.

Secondo stime del governo, rilanciate dall’emittente locale ‘Ouaga Fm’, al 15 febbraio l’emergenza stava impedendo di frequentare le lezioni a ben 154.233 studenti afferenti a 1135 scuole. Gli insegnanti da mesi hanno sospeso le lezioni in attesa che il governo annunci la messa in sicurezza degli edifici per prevenire le incursioni e difendere i civili.

“Se ci venisse garantita un minimo di sicurezza, penso che potremmo tornare in classe” ha detto Donatien Ouedraogo, un maestro che lavorava nella provincia settentrionale di Soum, intervistato dall’emittente radio ‘Radio France Internationale’ a Ouagadougou. Come lui sono oltre mille gli insegnanti in attesa in tutto il Paese.