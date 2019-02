Camilleri: “Una volta avevamo più cuore di quanto ne abbiamo oggi”

ROMA – “Nel mio romanzo non c’è nulla che possa suscitare sdegni. Ho raccontato semplicemente quello che accadeva qualche anno fa nel mio porto, Porto Empedocle, quando la Guardia Costiera portava a terra centinaia di migranti raccolti in mare. Se questa è polemica non so che farci, è cronaca, è storia. Allora, forse, una volta avevamo più cuore di quanto ne abbiamo oggi”. Lo scrittore Andrea Camilleri, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai1, commenta le polemiche suscitate dall’episodio del commissario Montalbano che ha raccontato gli sbarchi dei migranti In Sicilia.

Oggi “mi preoccupa non solo l’Italia, mi preoccupa il mondo. Forse qualche studioso potrebbe dirci perché il mondo sta ruotando a rovescio. Ho l’impressione che stiamo tornando indietro- afferma lo scrittore- ancora qualche anno e si rischia di tornare all’età della pietra. Ma io ho una fiducia sconfinata nell’uomo e nella donna. Credo che l’umanità riuscirà a uscire bene da qualsiasi situazione. Questa fiducia mi dà fiducia e speranza”.