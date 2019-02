“La stagione della caccia”, “Cado dalle nubi” e “Lucci incontra Funari”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Torna in tv una nuova trasposizione di un romanzo di Andrea Camilleri: su Rai 1 alle 21.25 c’è l’attesissimo ‘La stagione della caccia’. Molti i film sugli altri canali e i reality show. Da non perdere l’omaggio di Enrico Lucci a Gianfranco Funari su Ra1 2 alle 21.20.

Dal romanzo omonimo di Andrea Camilleri un nuovo racconto del ciclo ‘C’era una volta Vigata’. Poco tempo dopo il ritorno in paese di Fofò La Matina, farmacista e geloso custode dei segreti di piante miracolose che da sempre curano la famiglia del marchese Peluso, una serie di morti che sembrano dovute a cause naturali o a disgrazie accidentali cominciano a falciare la famiglia. Cosa ci sarà dietro?

Rai 2

Lucci incontra Funari | 21.20

Con Enrico Lucci, Rai2 rende omaggio ad un rivoluzionario del piccolo schermo: Gianfranco Funari.

Rai 3

Litigi d’amore | 21.15

Terry Wolfmeyer vive una vita tranquilla in un paese di provincia, quando all’improvviso, abbandonata dal marito, si ritrova sola a gestire le personalità vivaci delle quattro figlie.

Rete 4

Quarta Repubblica | 21.30

Il nuovo programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Canale 5

Cado dalle nubi | 21.40

Checco Zalone sogna di diventare cantante. Dopo essere stato lasciato dalla sua ragazza, per seguire il suo sogno parte per Milano.

Italia 1

Safe | 21.25

Film d’azione con Jason Statham. Un ex agente salva una ragazzina rapita e insieme sono coinvolti in un intrigo dove e’ in gioco la loro stessa vita.

La7