Ragazza violentata a Reggio Emilia, Salvini: “Arrestato richiedente asilo”

ROMA – “Ragazza violentata domenica a Reggio Emilia, arrestato un richiedente asilo ucraino di 26 anni. Complimenti alla Polizia di Stato. Per la sinistra la nostra linea sarebbe ‘troppo dura’. Sbagliato, inaspriremo leggi troppo deboli: via dall’Italia i clandestini delinquenti, via ogni forma di protezione a chi si macchia di questi reati schifosi!”. Lo scrive su facebook Matteo Salvini, ministro dell’Interno.