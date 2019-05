Mattarella riceve il presidente Soi Matteo Piovella

ROMA – In occasione dei 150 anni della Società Oftalmologica Italiana, celebrati oggi a Roma nell’ambito del XVII Congresso internazionale della SOI, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale il presidente della Società Oftalmologica Italiana, Matteo Piovella.

L’incontro, che si è svolto nella massima cordialità, è stata l’occasione per illustrare al Capo dello Stato le principali attività dell’oculistica italiana e per chiedere al Presidente Mattarella la sua autorevole vicinanza per il superamento di alcune criticità che l’oftalmologia sta oggi vivendo. Durante il colloquio, Piovella ha consegnato al Presidente della Repubblica la medaglia celebrativa della fondazione della Società Oftalmologica Italiana, avvenuta a Firenze il 25 settembre 1869.