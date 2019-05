Europee, appello ‘Vota antifascista’. Hanno firmato più di 60 candidati, ecco chi

ROMA – “Un voto antifascista alle elezioni europee: lanciamo un forte appello ai cittadini di tutti i Paesi europei perché vengano sconfitti nazionalismi, razzismi, fascismi, nazismi, mai così forti dal dopoguerra ad oggi. Vogliamo un’Europa contraria a qualsiasi forma di discriminazione, che garantisca asilo ai rifugiati ed il rispetto dei diritti di tutti, in particolare delle donne e dei fanciulli; un’Europa del lavoro, dell’istruzione, del sostentamento a chi ha bisogno; un’Europa che si opponga a ogni negazionismo e revisionismo, alla riabilitazione dei nazisti; che tuteli i diritti e le culture delle minoranze; che sia portatrice di pace e di non ingerenza negli affari degli altri Stati”. Recita così il manifesto antifascista lanciato il 3 maggio in vista delle elezione europee di domenica e firmato da numerosi politici, sindacati e associazioni.

Tra i primi firmatari ci sono l’Anpi e altre associazioni antifasciste e partigiane europee. Questa la conclusione dell’appello: “Difendiamo la democrazia e le libertà conquistate col sangue, con la Resistenza e la Liberazione nel 1945! Contribuiamo a dar vita a un largo fronte antifascista e democratico a difesa dei popoli dell’Unione Europea”.