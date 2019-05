FOTO | Museo del basket a Bologna, vince il sogno del playground in terrazza

A partire dall’idea prima classificata, ora Bologna Welcome studierà il progetto definitivo, prendendo spunto anche dalle proposte dagli altri vincitori del concorso. Quello di oggi “è un primo passo importante- sottolinea Celso De Scrilli, numero uno di Bologna Welcome- il museo sarà pronto entro il 2020, non manca molto e abbiamo ancora tanto da fare”.

Il progetto dovrebbe arrivare a fine anno, per poi dare il via ai lavori. L’idea del playground ‘sospeso’ affascina in particolare l’assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di Bologna, Matteo Lepore. “Sul PalaDozza vige un vincolo documentale- ricorda- che non riguarda la Soprintendenza, ma il Comune. Quindi faremo tutti gli approfondimenti del caso. E se si potrà fare questo playground, io sarò il primo a trovare i soldi per realizzarlo“.

Oggi dunque “è una giornata speciale- commenta Lepore- è un sogno che si sta realizzando”. Anche grazie al museo, “il PalaDozza vivrà per dare forza a Basket city e a tutto il basket italiano”. A settembre, annuncia tra l’altro l’assessore, “sarà inaugurato il nuovo ristorante ‘Pick and roll’ da 150 posti“, gestito da Camst, al posto dell’ex Caffè Atlantico. “I musei sportivi hanno gli stessi problemi dei musei d’arte- spiega il presidente dell’Istituzione musei, Roberto Grandi, che ha presieduto anche la giuria del concorso di idee- la memoria storica deve essere inserita in un percorso che intrattenga gli spettatori”.

In tutti e tre i progetti vincitori, sottolinea Grandi, è emersa l’idea di un “museo diffuso, che si muove in tutto il palazzetto, dai sotterranei fino alla terrazza, tenendo conto anche delle giornate in cui non ospita eventi”.