“L’Isola di Pietro 3”, al via le riprese della terza stagione

ROMA – Sono iniziate le riprese de “L’Isola di Pietro 3”, la serie tv coprodotta da RTI e Lux Vide di Matilde e Luca Bernabei, in onda prossimamente su Canale 5.

Dietro il grande successo della serie trasmessa da Canale 5, non c’è soltanto l’inossidabile popolarità di Gianni Morandi ma anche il fascino delle ambientazioni che fanno da sfondo alla storia: Carloforte e l’isola di San Pietro, insieme alla Sardegna, hanno visto salire le proprie quotazioni come destinazioni turistiche proprio grazie alla serie, come certificato da una recente ricerca – svolta da Ergo Research e commissionata dall’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio e dalla Fondazione Sardegna Film Commission – sull’impatto della fiction nell’immaginario dei turisti italiani.

“Siamo felicissimi di tornare in questa meravigliosa terra- afferma Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide – a conferma del rapporto speciale che ormai da anni ci unisce alla regione Sardegna. Le location straordinarie saranno protagoniste, ancora una volta, della serie che ha appassionato finora il pubblico di Canale 5. Sono partite da qualche settimana le riprese per la terza stagione con tante novità, a partire dalle new entry del cast accolte con entusiasmo e calore dalle autorità e dai cittadini. Ci auguriamo che anche in questa occasione la serie possa contribuire all’incremento del turismo e alla visibilità che questa terra merita”.

“Poter tornare per il terzo anno consecutivo a girare in Sardegna è un onore anche per noi” – dichiara Daniele Cesarano direttore della Fiction Mediaset –“Siamo felici di aver contribuito al rafforzamento dell’immagine della Regione come meta turistica e speriamo di poter continuare questo sodalizio. Il successo de “L’Isola di Pietro” è merito anche delle bellezze di quest’isola, uniche al mondo, e rappresentano lo scenario perfetto per la nostra serie che, anche in questa nuova stagione, non finirà di stupire e regalerà ai telespettatori di Canale 5 emozioni fortissime”.

L’ISOLA DI PIETRO 3, IL CAST

Anche in questa terza stagione, la fiction in sei puntate diretta da Alexis Sweet e Luca Brignone, vedrà Gianni Morandi protagonista assoluto insieme a tutti i personaggi più amati, interpretati da Chiara Baschetti (Elena), Alma Noce (Caterina) ed Erasmo Genzini (Diego).

L’ISOLA DI PIETRO 3, LE ANTICIPAZIONI

Molte le novità: un nuovo caso da risolvere, amori inaspettati, nuovi adolescenti da conoscere e, soprattutto un nuovo Vicequestore aggiunto del commissariato di Carloforte Valerio Ruggeri (interpretato da Francesco Arca) trasferito da Milano e che sembra nascondere un segreto.

Oltre ad Arca, tra le new entry, spiccano due volti molto amati dal grande pubblico: Caterina Murino (nel ruolo di Teresa Orrù) e Francesca Chillemi (nel ruolo di Monica).

Anche quest’anno Pietro si prenderà a cuore le storie dei ragazzi implicati nel caso: li ha visti crescere e sa che c’è del buono in ciascuno di loro, basta cercarlo e non arrendersi mai. Ma soprattutto anche in questa terza serie Pietro dovrà riuscire a tenere unite le persone che ama di più: la sua famiglia.