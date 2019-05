La Cnn promuove Scanno, è tra i 20 borghi più belli d’Italia

L’AQUILA – “Un paradiso rurale incastonato tra le montagne dell’Appennino”. Così la Cnn definisce Scanno, in provincia de L’Aquila, inserito dalla nota rete statunitense tra i 20 borghi più belli d’Italia che si è anche aggiudicato il prestigioso premio britannico “London Honey Award”.

“Due notizie che ci rendono orgogliosi – afferma il presidente della Regione Marco Marsilio – Una conferma delle grandi potenzialità dell’Abruzzo. Faccio i miei complimenti e ringraziamenti – aggiunge – alla città di Scanno e a Luca Finocchio, il produttore di miele che ha trionfato a Londra. Siamo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo in uno dei borghi più apprezzati dai turisti di tutto il mondo che è da sempre amatissimo da fotografi di fama internazionale. Ad averla immortalata anche il fotografo surrealista Henri Cartier Bresson e la fotografa tedesca Hilde Lotz Baure. Famosa per le sue “donne” e i loro abiti tipici, valse a Mario Giacomelli, l’esposizione al MoMa di New York per la foto de “il bambino di Scanno”.