“L’Aquila Grandi Speranze”, “Captain America: Civil War” e “Ballando con le stelle”: tutti i programmi stasera in tv

Rai 1

Ballando con le stelle | 21.25

Il dance show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci, giungerà ad un momento cruciale: “la maratona della semifinale”. Pochi passi separano le coppie in gara dalla finalissima del 31 maggio.

Rai 2

Le conseguenze del grande scontro avvenuto in Avengers: Age of Ultron portano ad una resa dei conti tra i Vendicatori e gli Stati nazionali. L’America in primis chiede agli eroi di smettere di essere indipendenti e agire sotto il comando degli Stati Sovrani. La squadra si spacca così a metà.

Rai 3

Ultimo appuntamento con la fiction diretta da Marco Risi, ambientata nel capoluogo abruzzese a un anno mezzo dal terribile terremoto che nel 2009 ha distrutto la città.