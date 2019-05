FOTO | Clima, a Bologna corteo con i pannelli solari: “Blocchiamo la città”

BLOCCATO IL TRAFFICO SU VIALI “INQUINATI”

I viali di Bologna “sono la zona più inquinata della città e per questo fermiamo il traffico“. È l’obiettivo che sta riuscendo ai quasi 1.000 studenti di Bologna che stanno aderendo al Friday for future, lo sciopero globale sui cambiamenti climatici. I giovani bolognesi non solo si uniscono al coro delle altre città italiane e europee sottolineando che anche se “siamo giovani non siamo stupidi“, ma protestano anche per l’inquinamento di Bologna, città “con mezzi di trasporto vecchi per colpa dell’industria che favorisce il profitto di pochi e la politica che in tutti questi anni ha bloccato i cambiamenti”.

I giovani poi fanno presente il “problema della cementificazione dei prati di Caprara” e che “la maggior parte delle scuole di Bologna si trovano proprio sui viali in mezzo all’inquinamento”. Questa volta ci sono anche i più ‘grandi’, gli studenti dell’Università di Bologna che chiedono all’Alma mater di “diventare più sostenibile, insegnare certi temi anche a lezione e prendere una chiara posizione sull’ambiente”.