VIDEO | Porte distrutte e mobili devastati alle Terme, a Sciacca denunciati 13 baby bulli

PALERMO – Porte e vetri distrutti, infissi e mobili devastati, perfino alcune apparecchiature mediche danneggiate. È quanto commesso da 13 giovani di Sciacca, di eta compresa tra i 15 e i 19 anni, che sono stati denunciati dai carabinieri per danneggiamento aggravato in concorso, all’interno delle terme della cittadina in provincia di Agrigento.

I giovani sono stati incastrati dalle telecamere nascoste piazzate dai carabinieri del Comando provinciale a seguito delle denunce presentate dai titolari della struttura.