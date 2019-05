Europa in pillole del 24 maggio - DIRE.it

Theresa May potrebbe annunciare a breve il giorno delle sue dimissioni. Secondo i tabloid inglesi, però, May rimarrebbe in carica per altre sei settimane per dare il tempo di scegliere il suo successore. L’ex ministro degli Esteri, Boris Johnson, è tra i favoriti per sostituirla. Proprio qualche giorno fa la premier britannica aveva proposto la possibilità di votare un secondo referendum addirittura prima del nuovo accordo sulla Brexit. Un fatto che ha scatenato la reazione sia dell’opposizione che di una parte della maggioranza.