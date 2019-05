Cosa si legge a Roma, la classifica del 24 maggio - DIRE.it

Primo posto a Roma, e in Italia, per il nuovo romanzo di Concita De Gregorio. La protagonista di ‘Nella Notte’ è una giovane studiosa che ha scritto una tesi su un episodio della storia politica italiana, e viene coinvolta in un intrigo. Sale di un gradino il romanzo sulla famiglia Florio di Stefania Auci, mentre entra direttamente al terzo posto il nuovo libro di Roberto Saviano, una raccolta di testimonianze di fotografi che hanno raccontato il dramma dei migranti nel Mediterraneo. Nel complesso, sono i saggi d’attualità e quelli storici a occupare gran parte della Top 20, segno che i lettori hanno fame di capire quanto sono profondi i cambiamenti sociali e storici che tutti noi stiamo vivendo. Non è un caso anche il ritorno in classifica di ‘M’ di Antonio Scurati, tra i favoriti per la vittoria del Premio Strega.