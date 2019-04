Dirty Dancing, Lo chiamavano Trinità e Nessuno mi può giudicare: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Serie tv, film e approfondimento non mancheranno stasera tv. Da non perdere su Canale 5 il cult degli anni ’80 “Dirty Dancing”. Per i fan di Bud Spencer e Terence Hill imperdibile appuntamento su Rete 4 con “Lo chiamavano Trinità”.

Rai 1 Coppa Italia | 20.30 Incontro Milan – Lazio. Rai 2 Il Moro Rosso | 21.15 Serie tv creata da Alex Pina, ideatore della serie “La casa di carta” con protagonista “Il professore” Alvaro Morte. Tutte le puntate della serie saranno introdotte da Giampaolo Morelli, volto storico de L’Ispettore Coliandro. Prima tra le fiction targate Rai2 che hanno innovato il genere e hanno aperto la via a prodotti sofisticati quali il Molo Rosso. Rai 3 Chi l’ha visto? | 21.20 Programma dedicato alla ricerca di persone scomparse e approfondimenti di cronaca condotto da Federica Sciarelli. Rete 4 Lo chiamavano Trinità | 21.30 Cult del genere spaghetti western rivisitato in stile ‘risate e cazzotti’: protagonisti Bud Spencer e Terence Hill. Un pistolero buono e pigro, giunge in una cittadina dove ritrova suo fratello sotto le mentite spoglie di sceriffo, assunte per poter meglio perpetrare un furto di bestiame. Canale 5 Dirty dancing | 21.40 Premio Oscar per questo cult del genere “dance” anni ’80. La contrastata love story tra un maestro di danza, Patrick Swayze, e una teenager. Italia 1 Le Iene presentano – Omicidio Vannini: bugie e verità| 21.30 Lo speciale approfondisce il caso dell’omicidio di Marco Vannini, il ragazzo ucciso la notte del 17 maggio 2015 in circostanze ancora poco chiare. La7 Atlantide presenta: Il Federale – Mussolini Ultimo Atto | 21.15 Alla scoperta del mondo con i grandi documentari presentati da Andrea Purgatori. Tv8 Nessuno mi può giudicare | 21.15 Commedia con Paola Cortellesi. Rimasta al verde dopo la morte del marito, una donna di 35 anni, asfissiata dai debiti, prende una drastica decisione e diventa una escort. Nove Mamma, ho preso il morbillo | 21.30 Un bambino di nome Alex è a letto con il morbillo. Dovrà fare i conti con dei criminali che tenteranno di impossessarsi di un suo giocattolo con all’interno un microcip che i malviventi vogliono recuperare a tutti i costi. Real Time Vite al limite | 21.15 Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.