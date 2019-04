Tg Riabilitazione, edizione del 24 aprile 2019 - DIRE.it

NATILI (FBF): INCONTINENZA URINARIA RISCHIO PROBLEMA SOCIALE

L’incontinenza urinaria, la perdita involontaria di pipi’ attraverso l’uretra, e’ un problema abbastanza diffuso che se non e’ trattato nei giusti modi e tempi, puo’ creare un disagio psicofisico alla donna, con ricadute importanti sullo stile di vita e sulla socialità. Per capire meglio le cause, i trattamenti e soprattutto per sfatare il mito che questo disturbo colpisca solo in fase avanzata della vita, l’agenzia Dire ha intervistato Marina Natili, ginecologa dell’ospedale Fatebenefratelli-Isola Tiberina di Roma.

‘BANCHE VITA’, SIOT: SENSIBILIZZARE SU DONAZIONE

Dalla banca del tessuto muscoloscheletrico a quella cardio-vascolare e quella multitessuto, dalla banca della cute a quella della cornea fino alla sicurezza della conservazione dei tessuti. Di questo ed altro si è discusso nel corso del convegno scientifico promosso dall’Associazione Italiana Banche dei tessuti, che hanno il compito di prelevarli, conservarli, distribuirli e destinarli al trapianto. All’evento ha preso parte anche la Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (SIOT).

“Avere a disposizione delle Banche del Tessuto Muscoloscheletrico è sempre stato un problema annoso – sottolinea Francesco Falez, presidente SIOT – ed è molto importante che se ne parli perché il tessuto osseo non si riproduce. L’importanza della Banca dell’osso è fondamentale per l’ortopedia perché non possiamo fare affidamento sulle ossa se non attraverso la donazione o l’utilizzo di quelle presenti nella Banca dell’osso”.

MALATI RARI CHIEDONO GARANZIE SU ACCESSI RIABILITAZIONE

Il mondo associativo delle malattie rare si mobilita dopo i recenti provvedimenti sulla riabilitazione ospedaliera. In una missiva diretta al ministro Giulia Grillo e al direttore generale Andrea Urbani, 40 associazioni aderenti all’Alleanza Malattie Rare, su iniziativa della senatrice Paola Binetti, esprimono la perplessità in merito alle limitazioni che verrebbero introdotte dal decreto ministeriale ‘Criteri di Appropriatezza dell’accesso ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera’. La mobilitazione nasce dal fatto che la riabilitazione è l’unica arma a disposizione per molti pazienti affetti da patologia rara visto che, per il 90 % di questi, non è disponibile una cura farmacologica specifica.

