‘I love life’, al via campagna Novartis su scompenso cardiaco

Bianchi: “Quanto prima conosciamo lo scompenso, tanto meglio lo gestiamo”

“L’obiettivo della campagna è aumentare le conoscenze e far sì che gli operatori a diversi livelli, i medici, gli specialisti, le istituzioni, le aziende, i pazienti e i caregiver, possano guardare a una patologia così invalidante in modo positivo. Quanto prima la conosciamo, tanto meglio la sappiamo gestire, e guardare con positività al proprio futuro”. Ecco la missione di Novartis spiegata dal capo comunicazione per quanto riguarda l’area italiana, Angela Bianchi, intervenuta a margine della conferenza stampa di presentazione della campagna “I Love Life”, che la stessa rappresentante di Novartis illustra brevemente.

Protagonista dell’iniziativa è il personaggio Cino, un cuore stilizzato che accompagnerà le iniziative del progetto in programma nel corso dell’anno e dislocate sul territorio. Per l’occasione nel mese di aprile nelle principali piazze italiane sono state presentate tre opere d’arte sul tema “scompenso cardiaco – I love Life”, create dagli street artist Elena Magenta (Milano), Daniele Tozzi (Roma) e dal duo Rosk e Loste (Palermo), il lancio di una pagina facebook (https://www.facebook.com/AscoltailTuoBattitoITA/), dove è possibile trovare informazioni sulla patologia, condividere esperienze e seguire le iniziative relative alla campagna.

Dopodiché andranno in scena i ‘Cino Days’, una serie di incontri di awareness, a cui parteciperanno medici specialisti, pazienti, caregiver e cittadini. Il primo appuntamento si è già svolto a marzo a Torino (oltre 250 persone coinvolte) e proseguiranno in Sicilia, Campania, Veneto e in Emilia Romagna. In scaletta altri tre eventi di sensibilizzazione rivolti al pubblico, ad elevato coinvolgimento dei cittadini, che si svolgeranno in piazza, in programma a Torino il 12 maggio, a Napoli il 16 giugno e a Verona il 29 settembre, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore.