“The Good Doctor”, “Il silenzio dell’acqua” e “I pompieri”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Programmi di approfondimento, fiction e reality show non mancheranno domenica 24 marzo in tv. Da non perdere per il ciclo ‘A qualcuno piace Cult’ su Iris alle 21.10 ‘I pompieri‘ di Neri Parenti con Paolo Villaggio e Lino Banfi.

Rai 1 Che tempo che fa | 20.35 Programma di approfondimento condotto da Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto. Tra gli ospiti di questa puntata: Ligabue. Rai 2 The Good Doctor | 21.15 15esimo e 16esimo episodio della seconda stagione della serie che racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore), un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Rai 3 Amore criminale | 21.30 Le storie di donne vittime di femminicidio protagoniste del programma condotto da Veronica Pivetti, raccontate attraverso ricostruzioni, materiale documentaristico e testimonianze dirette. La quarta puntata è dedicata alla storia di Maria, uccisa a 49 anni, il 13 luglio 2017, a Dragoni, in provincia di Caserta. A commettere l’omicidio Massimo, suo compagno all’epoca dei fatti che l’aveva salvata dal tentato omicidio dell’ex marito. Rete 4 Olanda – Germania Qualificazioni Europei 2020 | 20.45 In diretta dall’Amsterdam Arena, sfida tra l’Olanda di Koeman e la Germania di Low, nella prima giornata del gruppo C. Canale 5 Il silenzio dell’acqua | 21.35 Quarto episodio della fiction drammatica. Mentre Matteo e’ ancora sospettato a causa del sangue sulle sue scarpe, Andrea (G. Pasotti) e Luisa (A. Angiolini) scoprono il ruolo di Don Carlo nella vita di Laura. Italia 1 Le Iene | 21.10 Programma di informazione irriverente condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. La7 Non è l’Arena | 20.30 Programma di approfondimento su fatti di cronaca e politica condotto da Massimo Giletti. Tv8 Alessandro Borghese – 4 ristoranti | 21.25 Chef Alessandro Borghese, ancora una volta, percorrerà la penisola da Nord a Sud per seguire le più avvincenti sfide tra ristoranti d’Italia. Nove Camionisti in trattoria | 21.25 Docu-reality condotto da Chef Rubio alla ricerca delle migliori trattorie d’Italia frequentate dai camionisti. Real Time 90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni | 20.20 E’ possibile innamorarsi in 90 giorni di uno sconosciuto? Questa la domanda attorno a cui ruota questo reality show.