“Che tempo che fa”, “The Good Doctor” e gli Oscar 2019: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Programmi di approfondimento, fiction e reality show non mancheranno domenica 24 febbraio in tv. Da non perdere in seconda serata, alle 23.40 su Tv8, la cerimonia di premiazione degli Oscar. In diretta esclusiva dal Dolby Theatre di Hollywood va in scena la 91a edizione degli Academy Awards. Dallo studio Sky commenteranno Francesco Castelnuovo, Gianni Canova, Margareth Made’, Elena di Cioccio e Michela Andreozzi.

Rai 1