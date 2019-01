VIDEO | Toti-Musumeci in campo: “Salvini e noi, le due gambe del centrodestra”

Anche Musumeci per “rinvigorire il centrodestra” pensa all’apporto di altri soggetti come “il mondo centrista che in questo momento è frammentato. Ma anche alla cultura della destra liberale, sociale, riformista: possiamo tornare a quel grande progetto del ’94: mettere assieme sensibilità alternative alla sinistra e alla demagogia dei grillini”, osserva. “Salvini è una parte importante del centrodestra, il problema è trovare una alternativa a questo governo assurdo, facendo tornare la Lega alla sua casa madre e fornire un progetto politico in grado di raccogliere consenso”, conclude.