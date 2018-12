Una serata di musica per il mare con ‘LiberAMI dalla plastica’

ROMA – La musica come naturale sintonia, alleata dell’ambiente e del mare, ma anche dell’uomo che ha a cuore la sua tutela. È il senso della serata promossa ieri, 22 dicembre, all’auditorium del MAXXI a Roma dall’associazione Ambiente Mare Italia (Ami) per presentare e lanciare ‘LiberAMI dalla plastica’, la campagna nazionale di monitoraggio e sensibilizzazione per la riduzione dell’uso delle plastiche che ha l’obiettivo di realizzare una mappatura ecosostenibile delle iniziative plastic free, sensibilizzare e informare, ed educare alla riduzione della plastica. Una sala gremita e tanti musicisti che hanno risposto alla chiamata del presidente di Ami, l’avvocato e docente dell’università Niccolò Cusano Alessandro Botti, testimoniando che è possibile scendere in campo e impegnarsi per il mare creando una nuova cultura dell’ambiente e per l’ambiente.

MUSICA PER IL MARE, BEPPE VESSICCHIO E I SOLISTI DEL SESTO ARMONICO – Per il mare, contro gli oltre 8 milioni di tonnellate di plastica che ogni anno finiscono sott’acqua mettendo a rischio circa 700 specie marine, hanno suonato i Solisti del Sesto Armonico, diretti dal maestro Beppe Vessicchio, che ha regalato al pubblico alcune delle sue composizioni. “Non potevo sottrarmi alla richiesta di Alessandro Botti perché condivido i suoi scopi e l’emergenza- ha spiegato alla Dire il maestro Vessicchio- La musica, la letteratura e il teatro, sono tutti strumenti in grado di approfondire l’argomento a livello sentimentale”. “L’unione tra musica e ambiente è assolutamente naturale, perché la musica è sintonia- ha dichiarato alla Dire il presidente Botti- È la stessa sintonia che ha la terra, che si autoregolamenta. È l’uomo che a volte cerca di romperla”.