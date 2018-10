Dal 27 al 30 ottobre a Officine Farneto il Festival della Gastronomia - DIRE.it

ROMA – Torna il #FestivaldellaGastronomia a Roma. Come da tradizione, in prima linea le gare di ‘Emergente’, le competizioni attese e seguite da tanti appassionati, riservate ai cuochi e ai giovani pizzaioli under 30, con le selezioni del Centro Sud e le Finali Nazionali. Il format conterra’ anche la Finale Nazionale di #EmergenteSala, che decretera’ il miglior giovane professionista del servizio d’Italia. Non manchera’ anche Touring Club Italiano per la presentazione in anteprima dell’edizione 2019 della guida Alberghi & Ristoranti d’Italia, un evento che richiama centinaia di operatori, albergatori, ristoratori.

Queste le novita’: la giornata delle Migliori Botteghe della Capitale con la premiazione distinta per settore di attivita’, e l’inedito evento collaterale dedicato al mondo del Barbecue che vedra’ la corte delle Officine Farneto trasformarsi in un goloso spettacolo di griglie fumanti. Inoltre da domenica 28 a martedi’ 30 ottobre godremo della presenza degli Chef italiani nel Mondo, l’associazione IT-Chefs che terra’ il suo Forum annuale.

Questa nel dettaglio la programmazione delle gare di Emergente Chef ed Emergente Pizza Chef:

La giornata di sabato 27 prende avvio con il premio Miglior Emergente Chef d’Italia 2018, premio che da anni proclama il miglior giovane chef professionista italiano tra una rosa di candidati selezionati da Luigi Cremona, noto critico enogastronomico e da una team di esperti. Si comincia con la Selezione Centro e la partecipazione di 12 candidati tra cui saranno scelti due vincitori che accederanno alle finalissime di lunedi’ e martedi’.

I concorrenti ai fornelli saranno: Simone Coletti di Acquolina Ristorante (Roma), Giuseppe Milana di Umami-Trattoria Giapponese (Roma), Salvatore Izzo di Pinturicchio 40 (Roma), Lorenzo Boschi de La Locanda di Mezzoa Barga (LU), Alberto Esterini del Magnolia Restaurant – Grand Hotel Via Veneto (Roma), Daniele Lippi de Il Convivio Troiani (Roma), Gabriele Di Lecce del ristorante Il Tino (Fiumicino), Francesco Oliva de La terrazza dell’Eden (Roma), Antonio Madonna di AQUA By Lexus Fish Restaurant, Alessandro Caputo delGiuda Ballerino (Roma), Juan Camilo Quintero dell’Osteria Volpaia a Radda in Chianti (SI) e Alessandro Calabrese del Ristorante Enoteca Del Duca (PI). Al via anche il premio Miglior Emergente Pizza Chef che decretera’ il miglior pizzaiolo italiano tra i giovani selezionati da Luigi Cremona ed altri esperti del settore. Si parte con la Selezione Centro in cui i candidati si sfideranno preparando le loro migliori pizze.

Tra di loro ci saranno: Francesco Pompetti della pizzeriaTropical Due (TE), Guido Nardi de La Nicchia (AP), Leonardo Stissi della pizzeria Capriccio (AN), Davide Caiazzo della pizzeria La Scaletta (AP), Alessandro Splendori di Seu Pizza illuminati (RM), Alessandro Fasulo di Sbanco (RM), Salvatore Raia di La Piazzetta (RM), Lorenzo Mirabella del Mercato Centrale di Roma,Simone Raponi de La Gatta Mangiona (RM), Mario Spinelli della pizzeria Luciano Cucina italiana (RM), Marco Manzi di Giotto Pizzeria Bistrot (FI), Marius Ilie diApogeo (LU) ed Andrea Cianti del Mercato Centrale di Firenze.

Domenica 28, iniziera’ con Emergente Chef: Selezione Sud. Sara’ quindi la volta dei candidati che si incontreranno per proclamare i due che accederanno alla finalissima. Abbiamo tra questi i tre vincitori di Emergente Chef Puglia che si sono qualificati all’interno della prima edizione dell’evento FoodExp svoltosi dal 18 al 20 giugno a Lecce, nelle sale quattrocentesche di Torre del Parco.

I concorrenti scelti che si presenteranno per il titolo saranno: Raffaele Trilli del ristorante Chichibio (AQ), Antonio Blasi del ristorante Tamo (PE), Jonathan Maravalli dell’Osteria Ophis (AP), Marco Caputi del Maeba Restaurant (AV), Endoni Di Lieto de La Terrazza di Lucullo (NA), Salvatore Tarantino di Triglia Trattoria Di Mare (AV), Almerino Lombardi della Locanda Mammi’ (IS), Giuseppe Torrisi del Tale’ Restaurant&Suite (CT), Francesco Tiano del ristorante Cinquesensi (KR), Domenico Di Tondo de Le Lampare al Fortino (BT), Savino Benizio di Antichi Sapori (BT) e Vincenzo Montaruli del ristorante Mezza Pagnotta(BA).

Si prosegue con la semifinale di Emergente Pizza Chef che vedra’ sfidarsi i Pizza Chef qualificati per il Sud nelle Selezioni di Emergente Pizza Chef Campania al Circolo Posillipo lo scorso 21 giugno e nelle qualificazioni di Emergente Chef e Pizza Chef Puglia.

I vincitori di queste 2 selezioni si incontrano con altri pizza chef delle regioni del sud; i nominativi sono: Michel Greco di 14/89 Food Pop (LE), Simone Ingrosso della Pizzeria Dei Mille (LE), Cristiano Taurisano di Luppolo e Farina (BR), Simone Esposito della pizzeria Napoli Napoli (NA), Carmine Paduano di Antonio & Antonio (NA), Salvatore Pelorosso di Salvatore Di Matteo Le Gourmet (NA), Carmine Nunziata della pizzeria Metamorfosi (NA), Francesco Capece de La locanda dei Feudi 2.0 (SA), Francesco Pone di Hashtag Pizza in Cantina (CE), Salvatore D’Amico della pizzeria Coccode’ (PA), Dario Rubino della pizzeria Alice (CZ) e Francesca Calvi della pizzeria Myrto a Porto Cervo (OT).

Lunedi’ 29 si parte con la finalissima di Miglior Emergente Chef durante le quali gli chef vincitori delle selezioni Centro, Sud e Nord si sfideranno con una ricetta con tema obbligatorio: il fritto con l’utilizzo dell’olio creato ad hoc dal nostro sponsor Olitalia. I due finalisti delle selezioni Nord gia’ selezionati nello scorso novembre 2017 al Festival della Gastronomia a Milano sono Christian Mandura del ristorante Geranio (TO) e Christian Fava del ristorante Magnolia a Cesenatico (FC).

Quindi, un’altra finale, quella di Emergente Pizza Chef con 4 pizzaioli provenienti dalle selezioni Centro Sud e 2 gia’ vincitori delle selezioni Nord: Alessandro Cecchetti della pizzeria Grigoris di Mestre (VE) e Raffaele Russo della pizzeria Da Zero (MI). La sfida prevede la preparazione di una pizza fantasia con ingredienti locali. Infine la premiazione della Guida ‘Alberghi e Ristoranti del Touring Club Italiano’. A ricevere i premi sono le strutture piu’ meritevoli tra i ristoranti del Centro e Sud Italia, selezionati dall’edizione 2019 della Guida curata da Luigi e Teresa Cremona.

Infine, nella giornata conclusiva di martedi’ 30, ecco Finalissima Miglior Emergente Chef: gli chef gia’ incontrati lunedi’ e vincitori delle selezioni Centro, Sud e Nord si sfideranno stavolta con una Mistery Box e alla fine della giornata sara’ decretato il vincitore assoluto per il 2018.

Nella Finalissima del premio Emergente Sala. Dopo le selezioni Nord e del CentroSud i 6 finalisti si incontrano in una doppia prova, teorica e pratica, durante la quale i concorrenti servono a tavola i giurati-clienti scelti tra giornalisti e massimi esperti del settore ristorazione e accoglienza. I concorrenti sono: Alberto Bonannomaitre del Magorabin di Torino, Enrico Guarnieri chef de rang del ristorante Da Vittorio a Brusaporto (BG), Alberto Tommasi food & beverage specialist diGastameco Srl a Torino, Francesca Mazzotta chef de rang del ristorante Livello 1 di Roma, Bonaventura (detto Bonny) Ferrara restaurant manager de Il Faro di Capodorso a Maiori (SA) e Achaab Foad maitre e sommelier del ristorante Manetta a Roseto degli Abuzzi (TE).

Con la Premiazione della Guida ‘Alberghi e Ristoranti del Touring Club Italiano’, e’ la volta delle Premiazioni dei Migliori Ristoranti del Lazio e degli Alberghi del Centro Sud dall’edizione 2019 della Guida.