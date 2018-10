Ricostituito Intergruppo parlamentare per lotta al cancro - DIRE.it

ROMA – Nel nostro Paese oltre il 5% della popolazione, circa 3milioni e 300mila persone, convivono con un tumore e sono 373mila i nuovi casi di cancro stimati nel 2018. L’Italia resta uno dei Paesi con uno dei sistemi sanitari migliori al mondo dal lato dell’assistenza e dell’attenzione ai pazienti, ma in oncologia permangono notevoli disparità di trattamento dovute alle diverse gestioni all’interno delle singole Regioni, che determinano tempi e qualità delle prestazioni profondamente diversi e spesso conflittuali, in questo difficile contesto la presa in carico del paziente è un momento strategico in grado di segnare in modo decisivo la qualità del percorso terapeutico.

Anche per questo è stato ricostituito oggi l’Intergruppo parlamentare ‘Insieme per un impegno contro il cancro’ che recepirà le istanze contenute nell’accordo di legislatura, già siglato prima delle elezioni del 4 marzo, fra gli attori del progetto e le forze politiche candidate e che nel frattempo è stato già portato all’attenzione di diverse Regioni. All’incontro, fra gli altri, hanno partecipato: Annamaria Mancuso, presidente di Salute Donna onlus, Massimo Garavaglia, sottosegretario di Stato per l’Economia e le Finanze, i promotori dell’Intergruppo la deputata Silvana Andreina Comaroli e il senatore Massimiliano Romeo.