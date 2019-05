Comuni, Unscp: “Segretari soddisfatti per direttiva che riconosce funzioni”

ROMA – “Il recente via libera dato dalla funzione pubblica all’atto di indirizzo congiunto del Comitato di settore delle autonomie locali e delle Regioni per l’avvio delle trattative dell’area della dirigenza delle funzioni locali, è per l’Unione motivo di soddisfazione perché consente, in tempi che auspichiamo brevi, l’avvio delle concrete negoziazioni per il primo contratto dell’area della dirigenza delle funzioni locali”. E’ quanto dichiara all’agenzia Dire Alfredo Ricciardi, segretario nazionale dell’Unscp, l’Unione nazionale dei segretari comunali e provinciali, sindacato maggiormente rappresentativo della categoria.



“Soddisfazione- sottolinea Ricciardi- che l’Unione ribadisce anche nei confronti della direttiva stessa, che indica all’Aran l’obiettivo di definire e valorizzare i contenuti delle attività di sovrintendenza e coordinamento dei dirigenti, delle loro funzioni e delle loro attività, che la legge prevede esplicitamente come funzione obbligatoria del segretario. La valorizzazione di questa funzione che viene indicata dalla direttiva è del tutto in linea con l’idea di segretario che da sempre porta avanti l’Unione, e contribuirà ad avere al vertice delle amministrazioni pubbliche locali una figura che ha poteri e responsabilità bilanciate nell’interesse del buon funzionamento delle amministrazioni locali”.



Naturalmente, evidenzia il segretario nazionale dell’Unscp, “la direttiva non tocca tutti i temi che l’Unione auspicava dovesse toccare e restano altri nodi da sciogliere, ma complessivamente crediamo che la stura sulle negoziazioni avvenga sulla base di un atto che correttamente individua la natura del ruolo del segretario comunale e quindi indica correttamente la strada delle negoziazioni alle parti, Aran e sindacati”, conclude Ricciardi.



