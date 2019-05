Al Congresso SOI di Roma premiate tre firme del giornalismo italiano

ROMA – Al via la seconda giornata del Congresso internazionale della Società Oftalmologica Italiana (SOI), in programma fino a sabato 25 maggio presso il Roma Convention Center ‘La Nuvola’.

Tante le sessioni di lavoro previste nel corso della giornata: dal simposio ‘Gestione della presbiopia con lenti progressive nelle diverse attività quotidiane: quali consigliare e perché’, al corso SOI in Oftalmologia pediatrica, fino a quello pensato per i giornalisti dal titolo ‘Smartphone, tablet, pc, tv. Una vita davanti agli schermi: come proteggere gli occhi nel terzo millennio’, solo per citarne alcuni.

La giornata si è aperta con la cerimonia di celebrazione per i 150 anni della Società Oftalmologica Italiana, nel corso della quale la SOI ha deciso di conferire una medaglia e una targa a tre volti noti del giornalismo medico scientifico, che si sono contraddistinti per l’impegno nella corretta divulgazione delle tematiche dell’oftalmologia.

Si tratta di Annalisa Manduca (La7), Nicoletta Carbone (Radio 24) e Gerardo D’Amico (Rai News 24). Consegnati anche i tre premi per l’edizione 2019 del ‘Premio Giornalistico SOI’. Quest’anno il riconoscimento è andato a Manuela Lucchini (TG1), Edoardo Rosati (‘Gente’) e a Federico Mereta (firma dei quotidiani ‘Il Secolo XIX’, ‘QN’ e ‘Il Sole 24 Ore’). E come ogni anno la Società ha conferito anche gli annuali riconoscimenti ad oftalmologi di fama nazionale e internazionale.

Ecco i premiati per l’edizione 2019: Napoleone Ferrara (premio Gian Battista Bietti SOI Medal Lecture); Vance Thompson (premio Benedetto Strampelli SOI Medal Lecture); Hiroko Bissen-Myajima (premio Antonio Scarpa SOI Medal Lecture); James V. Mazzo (premio SOI A Lifetime Commitment in Defence of Sight); Salvatore Bellocco (premio SOI A Life Spent Serving Ophthalmology).

È invece prevista per domani la premiazione di Giovanna Carnovale Scalzo per la Mario Gelsomino SOI Award, una borsa di studio finalizzata all’aggiornamento scientifico destinata ad un oftalmologo socio SOI.