VIDEO | Sosta selvaggia a Roma, bloccati tre autobus in centro - DIRE.it

ROMA – Una macchina in sosta vietata, tre autobus dell’Atac bloccati, una pesante pattumiera da spostare per consentirne il passaggio. Sosta selvaggia e interruzione di pubblico servizio questa mattina a Roma, in via Nizza, a due passi da piazza Fiume.

Una Toyota parcheggiata in un punto di passaggio, infatti, ha causato un ingorgo, bloccando, tra gli altri, il passaggio a tre autobus: due della linea 80, uno della linea 38. Gli autisti per questo sono stati costretti a scendere dai mezzi per spostare una pattumiera e a passare sul marciapiede per riprendere il servizio.