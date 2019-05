Il Parco Monti Lucretili compie 30 anni e festeggia con un concorso per le scuole

ROMA – Il prossimo giugno ricorre il Trentennale del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili. In questa occasione l’ente, con deliberazione del presidente n. 21 del 26 aprile, ha indetto un concorso nelle scuole del territorio per la realizzazione di un logo sul tema. L’intento del Parco è stato quello di favorire, attraverso una modalità creativa, il coinvolgimento delle giovani generazioni nella storia dell’istituzione dell’Area protetta favorendo al contempo i valori culturali e identitari. Tutti gli Istituti scolastici del territorio hanno risposto positivamente e tantissimi sono stati i lavori delle alunne e degli alunni pervenuti. Oggi il presidente del Parco Barbara Vetturini, con alcuni dipendenti del settore Educazione ambientale, si recherà nell’Istituto Comprensivo statale di Vicovaro per ringraziare personalmente l’alunna vincitrice del concorso.

LA PREMIAZIONE

La cerimonia di premiazione ufficiale e l’esposizione dei lavori di tutti gli alunni si svolgeranno invece presso il Castello Savelli di Palombara Sabina nell’ambito dei tradizionali festeggiamenti della Sagra delle Cerase. Tali attività si inscrivono a pieno titolo nella programmazione del trentennale: la realizzazione di questo insieme di esperienze formative, informative, ludiche hanno infatti come obiettivo la sensibilizzazione della cittadinanza locale e degli utenti esterni nei confronti della natura e del territorio del Parco attraverso un percorso attivo di coinvolgimento e collaborazione.