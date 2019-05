Il commissario Montalbano, Fai bei sogni e Una notte da leoni 3: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Film, serie tv e programmi di intrattenimento animeranno la prima serata sul piccolo schermo. Per i cinefili ci sarà l’imbarazzo della scelta: su Iris andrà in onda il film di Gabriele Muccino “La ricerca della felicità”, mentre su Rai 3 protagonista sarà Marco Bellocchio (in questi giorni a Cannes per presentare “Il traditore”) con il suo “Fai bei sogni”. Su Italia 2 spazio alle risate con “Una notte da leoni 3” (21.15)

Rai 1

Il Commissario Montalbano – La piramide di fango | 21.25

Nuovo appuntamento con il commissario più famoso d’Italia. Leggi le anticipazioni: Stasera in tv “Il commissario Montalbano”

Rai 2

Passengers | 21.20

Film di fantascienza. Durante un viaggio verso una nuova casa su un altro pianeta, Jim e Aurora vengono svegliati 90 anni prima del previsto, per un guasto alla nave spaziale e scoprono che le loro vite sono in grave pericolo.

Rai 3

Fai bei sogni | 21.20

La mattina del 31 dicembre 1969, Massimo trova suo padre nel corridoio, sorretto da due uomini: sua madre è morta. Massimo cresce, diventa giornalista e si mette alla ricerca della difficile verità dietro quella morte, con, al tempo stesso, la paura di scoprirla.

Rete 4

Diritto e rovescio | 21.25

Approfondimento politico e di attualita’. Protagonisti le persone comuni, che potranno raccontare le difficolta’ incontrate nella vita quotidiana.

Canale 5

All together now | 21.21

Talent show condotto da Michelle Hunziker. Un gruppo di aspiranti cantanti si esibiscono di fronte ad un muro di 100 giurati capitanati da J-Ax.

Italia 1

King Arthur – Il potere della spada | 21.25

Guy Ritchie rilegge il mito di Re Artu’ ed i Cavalieri della Tavola Rotonda. Il giovane Arthur estrae la spada dalla roccia e rivendica il trono.

La7

Piazzapulita | 21.15

Programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli.

Tv8

Mia moglie per finta | 20.55

Commedia con Adam Sandler e Jennifer Aniston. Un chirurgo plastico finge di essere in crisi coniugale per sedurre le donne. ma quando si innamora veramente, cambiera’ metodo.

Nove

Stefano Cucchi, la seconda verita’ | 21.15

Speciale che racconta gli ultimi sviluppi sul caso Cucchi.

Real Time

Vite al limite | 21.15

Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.