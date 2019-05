VIDEO | Tg Pediatria, edizione del 23 maggio 2019

AL VIA IL 75ESIMO CONGRESSO ITALIANO SIP, 2.000 PEDIATRI ATTESI

Duemila partecipanti attesi, 64 sessioni, 39 casi clinici, 35 corsi, 15 lezioni magistrali, 3 gazebo e 2 tavole rotonde. Ecco i numeri del 75esimo Congresso della Sip, al via il 29 maggio a Bologna per parlare di natalità, allattamento, nutrizione, stili di vita, vaccini, benessere a scuola, problemi adolescenziali e ricerca scientifica. Vera novità della quattro giorni il tentativo della Sip di coinvolgere i cittadini, incontrandoli direttamente nelle strade della città sui temi dell’allattamento, delle manovre salvavita e la cura della salute in età evolutiva. Nei gazebo verranno, infatti, distribuiti materiali informativi e offerta la possibilità di consultare specialisti.

DIETE VEGANE O VEGETARIANE IN GRAVIDANZA, QUALI GLI EFFETTI?

Come incidono sullo sviluppo del feto e del neonato le diete vegetariane e vegane condotte in gravidanza? Ne parla Pietro Ferrara, presidente della Sip sezione Lazio, che presenta uno studio sugli effetti a lungo termine.

VITAMINA D, SIAIP: INSUFFICIENTE IN 50% BIMBI ITALIANI

“In Italia la carenza di vitamina D è una condizione che riguarda 1 bambino su 2”. A dirlo è Michele Miraglia del Giudice, vicepresidente Siaip, in occasione del congresso nazionale che si è recentemente chiuso a Milano. Eppure l’importanza di questa vitamina è nota già durante la gravidanza e poi nel neonato e nel bambino per la prevenzione delle malattie allergiche, nella terapia dell’asma e delle infezioni respiratorie ricorrenti. Inoltre, previene alcune patologie autoimmuni (quali il diabete mellito 1, l’artrite reumatoide, la sclerosi multipla e il morbo di Chron) e cardiovascolari.

CON ‘SENTITI BENE’ 3 EVENTI SU ADOLESCENZA E GENITORIALITÀ A ROMA

Partono il 23 maggio, per continuare dal 10 al 16 giugno, tre eventi di sensibilizzazione nel quartiere romano di Monteverde promossi dall’associazione ‘Sentiti Bene’. Al centro i temi della vulnerabilità degli adolescenti e della genitorialità, e a raccontarli all’Agenzia Dire sono la promotrice dell’iniziativa Sara Papavero e la pediatra di famiglia Silvia Paoletti.

ARRIVA LA PROPOSTA DI LEGGE SULLE IMMUNODEFICIENZE CONGENITE

In vista del prossimo Piano nazionale dell’Infanzia si fa strada una nuova proposta di legge sulla diagnosi, l’assistenza e la cura delle immunodeficienze congenite. I promotori sono i deputati Paolo Siani, Ubaldo Pagano e Vito De Filippo, che presenteranno la loro proposta legislativa il 30 maggio in conferenza stampa a Montecitorio. Tra i relatori il professore Claudio Pignata, coordinatore nazionale Rete Centri per immunodeficienze (Ipinet).