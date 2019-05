Roma, incidente tra tre auto sulla Colombo: feriti due bimbi

ROMA – È di quattro feriti, tra i quali due bambini, il bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera, poco dopo le 23 in via Cristoforo Colombo, all’incrocio con via Cesare Federici. Tre le auto coinvolte. Feriti due minori che sono stati portati all’ospedale Bambino Gesù, uno in codice rosso e uno in codice giallo, mentre due adulti sono stati soccorsi al San Camillo, uno in codice rosso e uno in codice giallo. L’intervento è stato effettuato dagli agenti del gruppo Tintoretto della Polizia locale di Roma Capitale.

Un bimbo di 13 anni e la sorellina di 11 anni sono i minori coinvolti nell’incidente. In particolare, la bimba è già stata dimessa dal Bambino Gesù, mentre il fratellino è ancora ricoverato anche se le sue condizioni non sarebbero gravi. I due bimbi viaggiavano a bordo dell’auto guidata dalla mamma di 50 anni che è entrata in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma. Il conducente di un’altra macchina ha invece 74 anni, ed è stato soccorso in codice giallo al San Camillo. Illesi i due che si trovavano a bordo della terza vettura.