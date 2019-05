Salvini: “Dl Sicurezza bis pronto, migranti solo minima parte”

ROMA – Il decreto sicurezza ‘bis’ “è pronto, è frutto del lavoro di giorni e giorni e ci tengo a precisare che l’immigrazione è una minima parte. Ci sono due articoli importanti. L’articolo più importante è la lotta alla criminalità, alla Camorra”. Lo dice il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, durante la registrazione di Porta a Porta su Rai uno.

SALVINI: MATTARELLA HA GIA’ IL DL

“Tutti hanno tutto. Mattarella ce l’ha già”. Lo dice il ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, durante la registrazione di Porta a Porta su Rai, mostrando il testo del decreto.

SICUREZZA, SALVINI: DL DOPO LE EUROPEE? NON MI DO FUOCO

Nel decreto sicurezza bis “alcune criticità segnalate in queste ore sono state superate a prova di Costituzione e a prova di chiunque cerca il cavillo. Poi, se per motivi non tecnici ma di altra natura si preferisce che il dl Salvini venga approvato la settimana prossima non è che mi do fuoco. Va bene lo approviamo la prossima settimana”, prosegue Salvini.