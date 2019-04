La Lega contro il ‘Salva-Roma’, fonti M5s: “Gaffe di Salvini, il decreto è a costo zero”

ROMA – Continua lo scontro all’interno del Governo gialloverde. Alla vigilia del Cdm sul Decreto Crescita, gli animi si scaldano per il cosiddetto Salva-Roma. “Nessuna norma salva Raggi. Non esistono comuni di serie A e serie B. O si aiutano tutti i comuni e i sindaci in difficoltà o nessuno. La Lega non vota norme che creano disparità. Bene il decreto crescita con le misure per i risparmiatori truffati, per abbassare le tasse alle imprese, riduzione della burocrazia per gli enti territoriali”. È quanto hanno fatto sapere ieri sera fonti della Lega in merito al Dl Crescita, all’ordine del giorno del Cdm in programma oggi pomeriggio. “Siamo di nuovo costretti a puntualizzare, perché la Lega con Matteo Salvini è inciampata in una grandissima gaffe senza saperlo- dichiarano fonti del M5s-. Il provvedimento di cui parlano, che loro chiamano salva-Roma, poi salva-Raggi quando capiscono che il primo epiteto non paga in termini elettorali, è totalmente a costo zero. Non andiamo oltre, ci fermiamo qui, sarebbe paradossale spiegare qualcosa che capirebbe anche un bambino”.