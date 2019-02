“Lego Batman” e “Silence” sfidano “C’è posta per te”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Film, people show e programmi d’intrattenimento non mancheranno in tv sabato 23 febbraio. Su Rai 1 c’è ‘Ora o mai più’, programma in cui cantanti non più all’apice del successo si sfidano per ritrovare la fama perduta. Riuscirà il programma a vincere la sfida degli ascolti con la regina del sabato sera Maria De Filippi? Su Canale 5 questa sera la quarta puntata di ‘C’è posta per te’. Da non perdere alle 21.10 su Rai Movie il film di Martin Scorsese ‘Silence‘.

Rai 1

Ora o mai più | 21.25

Programma di intrattenimento in cui 8 cantanti che sono stati all’apice del successo per un determinato periodo di tempo, si sfidano per tornare sulla cresta dell’onda.

Rai 2

N.C.I.S Los Angeles | 21.05

Serie tv poliziesca americana spin-off di N.C.I.S. – Unita’ anticrimine. In queso episodio il vice principe ereditario dell’Arabia Saudita è in visita a Los Angeles. Un misterioso killer tenta di ucciderlo e Sam e Callen vengono assegnati alla sua sicurezza.

Rai 3

Presa diretta | 21.45

Programma d’inchiesta condotto da Riccardo Iacona.

Mai come questa volta le elezioni europee chiamano in causa il destino dell’Europa. Presa Diretta ha fatto un viaggio nel paese per capire come la pensano gli italiani. Cosa sta succedendo all’Europa e ai suoi valori?

Rete 4

Chi trova un amico trova un tesoro | 21.25

Commedia ad alto contenuto di cazzotti e risate con Bud Spencer e Terence Hill. Due amici partono alla volta di un’isola del Pacifico per cercare un tesoro risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Non sono i soli a cercarlo.

Canale 5

C’è posta per te | 21.20

People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1

Lego Batman | 21.15

Supereroi e supercattivi sotto forma di mattoncini digitali 3D. A Gotham City, imperversa la guerra tra Batman e Joker.

La7

Little Murders | 21.15

Serie televisiva francese di genere giallo poliziesco ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Tv8

Una famiglia ritrovata | 21.30

Stufa della cittadina di campagna dove e’ cresciuta, faith abbandona la famiglia e si trasferisce nella grande citta’. ma il suo cuore non appartiene al frastuono della metropoli..

Nove

Clandestino – American Guns | 21.30

Prosegue il ciclo di inchieste del reporter spagnolo David Beriain.

Real Time

Body Bizzare | 21.10

Reality show che narra le storie di persone affette da patologie misteriose.