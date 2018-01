Regionali, intervista a Valentina Grippo: “Bilancio dopo risanamento, è ‘fase 2’ Lazio”

ROMA – “Il centrosinistra ha iniziato un’azione di buon governo con Nicola Zingaretti. Ora si è tornati a considerare il Lazio una Regione normale: abbiamo risanato i conti, riallineato l’organizzazione degli uffici e della sanità. Abbiamo ricominciato a credere nel futuro e nelle giovani generazioni, nei bandi per il sapere, negli agricoltori e negli imprenditori. E’ stata una legislatura di riorganizzazione di una macchina che ci era stata lasciata devastata. Ora serve la fase 2, quella dello sguardo alto e del rilancio europeo e internazionale del Lazio“. Così Valentina Grippo nel corso di un’intervista con l’agenzia stampa Dire in occasione del lancio della sua campagna elettorale per la Regione Lazio e di quella del consigliere Simone Lupi.

“Io su questi temi lavoro da oltre 20 anni come professionista e come politica- ha aggiunto-. Abbiamo dato prova concreta che se ci sono persone serie e motivate e che ci mettono il cuore le cose si posso cambiare. Il Lazio deve tornare ad essere luogo dove turismo, territorio e giovani siano un patrimonio e non un problema. Su questo ci sono anche risorse: io andrò in Regione accanto a Nicola Zingaretti a fare questo“.