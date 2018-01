Meloni lancia tassa soggiorno a 3,5 euro per Airbnb; Regionali, spunta il nome di Parisi e Zingaretti presenta lista ‘Centro solidale’

Ecco i titoli del Tg Roma e Lazio dell’edizione di oggi:

TURISMO, MELONI: TASSA SOGGIORNO DA 3,5 EURO PER AIRBNB

Arriva la tassa di soggiorno per chi prenota su AirBnb. Lo ha annunciato oggi l’assessore capitolino al Turismo, Adriano Meloni: “Per queste strutture applicheremo una tariffa di 3,5 euro a notte fino a 10 notti- ha spiegato l’assessore- che porteranno nelle casse comuncali circa 20 milioni di euro”. Secondo i dati sul turismo presentati oggi, nel 2017 quasi 15 milioni di turisti hanno scelto di venire a Roma, con un incremento del 3% di arrivi e del 2,6% di presenze. “Ma il dato che ci inorgoglisce di più- ha detto è il sindaco di Roma, Virginia Raggi- riguarda il turismo di lusso, che ha segnato un 5% in piu’ negli alberghi a 5 stelle”.

REGIONALI, CONTINUA STALLO SU CANDIDATO E SPUNTA PARISI

Nel centrodestra continuano le fibrillazioni per la scelta del candidato alla presidenza della Regione. Il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver sponsorizzato il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha aperto ad altre ipotesi: “Va bene anche un altro nome, basta che si cominci a offrire un’idea di Lazio diversa”. La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni continua a lanciare il deputato Fabio Rampelli: “Non mi pare che Pirozzi stia mettendo d’accordo tutti. Noi abbiamo Rampelli e siamo disponibili a discutere per trovare il candidato più incluivo possibile”. Tra i nomi usciti in queste ore anche quello del giornalista Gennaro Sangiuliano e Stefano Parisi, leader del movimento Energie per l’Italia.

REGIONALI, ZINGARETTI PRESENTA LISTA CIVICA CENTRO SOLIDALE

Personalità dell’associazionismo e del volontariato, nomi di spicco del mondo della scienza, del cattolicesimo e della Comunita’ ebraica di Roma. E’ la lista ‘Centro solidale per Zingaretti’, presentata questa mattina dal governatore uscente. Reso noto anche il simbolo, un cerchio meta’ bianco e meta’ verde con il nome della lista,. Capolista sara’ Paolo Ciani, tra i responsabili della Comunita’ di Sant’Egidio. “E’ una lista che rende protagoniste le tantissime esperienze del volontariato, del territorio e della solidarietà- ha spiegato Zingaretti- di una Regione che c’e’, che ha combattuto e che in questi anni ha visto nell’esperienza regionale un punto di riferimento”.

ROMA, DORMIVANO ABUSIVAMENTE IN EX CIRCOLO ARTISTI: DUE ARRESTI

Dormivano tra montagne di rifiuti e in condizioni igienico sanitarie precarie i due extracomunitari scoperti nella notte a vivere all’interno dell’ex Circolo degli artisti, in via Casilina Vecchia, dagli agenti dell’Unita’ di supporto presso il dipartimento delle Politiche abitative della Polizia di Roma Capitale. Gli agenti hanno notato la presenza di una luce accesa ma questi locali sarebbero dovuti essere liberi da persone. Invece all’interno c’erano un bengalese e un marocchino, entrambi non in regola con i documenti, che vivevano in uno stato di degrado assoluto. I due extracomunitari sono stati arrestati per occupazione abusiva e furto di corrente.