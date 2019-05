Deputate Pd: “A breve mozione contro doppia discriminazione disabili”

ROMA – Sarà presentata in tempi brevi, molto probabilmente prima dell’estate, una mozione promossa dalle deputate del Pd sulla doppia discriminazione subita dalle donne con disabilità, in quanto donne e in quanto persone con disabilità. Ad annunciarlo oggi pomeriggio, nel corso del convegno ‘Donne con disabilità. La doppia discriminazione’, le deputate del Partito Democratico Lisa Noja e Maria Elena Boschi, che, per iniziare il percorso verso l’iniziativa parlamentare hanno deciso di partire dal confronto con alcuni dei principali attori del mondo dell’associazionismo, della ricerca e dell’università attivi su un tema “ancora assente dal dibattito pubblico”.

Sono le cosiddette discriminazioni multiple, che, dichiara Stefania Leone, professoressa ricercatrice e delegata alla disabilità dell’UniMi, “sono tutte terribili”. Partendo dalla discriminazione multipla ordinaria, in cui la persona è discriminata in distinte situazioni, in ragione dell’una o dell’altra condizione. “È il caso di una donna con disabilità- spiega- magari discriminata sul lavoro rispetto a un collega uomo, che poi esce dal luogo di lavoro e trova una barriera architettonica“. E poi ancora la “discriminazione composta, in cui la persona è discriminata nella stessa situazione sia in ragione dell’una che dell’altra condizione”, e quella “intersezionale, in cui la persona è discriminata, nella stessa situazione, in ragione dell’interrelazione tra le due condizioni”.

“La cosa più urgente- spiega alla Dire la deputata Noja- è portare in Parlamento il dibattito su questo tema, magari con una mozione, un atto di indirizzo, per far sì che il Governo prenda una serie di impegni perché questo tema rientri in tutte le politiche che hanno a che vedere con le pari opportunità e con le politiche per la promozione dell’uguaglianza di genere. Credo che su questo si possa trovare una trasversalità- aggiunge- e che questo sia molto importante perché sarebbe un messaggio a tutte le ragazzine e a tutte le donne con disabilità che si sentono spesso negate anche nello stesso diritto alla loro femminilità, perché spesso le donne con disabilità sono trattate come un genere neutro”.