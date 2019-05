Consiglio Grande e Generale, edizione del 22 maggio – mattino

In mattinata inizia l’esame dell’articolato del Pdl Variazione al Bilancio di Previsione 2019 e i lavori si concentrano sui primi articoli ed emendamenti. All’ Articolo 1 bis , “ Misure di contenimento della spesa” viene concordato l’emendamento tra governo e Pdcs che impegna il Segretario di Stato per gli Affari interni a presentare in Commissione consiliare entro il 31 dicembre 2019 un programma di accorpamento di uffici pubblici. All’ Art. 2 “Convenzionamenti per prestiti agevolati”, viene alzata la soglia per il credito agevolato alle imprese che intendono fare investimenti, soglia che passa dai 14 mln di euro previsti a bilancio a 18,5 mln di euro.

L’Aula si sofferma poi a lungo sul primo degli emendamenti presentati dal governo del così detto “Pacchetto crescita”, l’A rticolo 2 bis “Regime agevolativo transitorio” : si prevede- nella versione originaria- che entro il 31 luglio sia emesso un decreto delegato per regolamentare uno “specifico regime agevolativo” per le piccole imprese sammarinesi e liberi professionisti. E’ l’emendamento su cui ieri la Csu è intervenuta a bocciarlo e per chiederne il ritiro, su cui si è tenuto un incontro tra rappresentanti consiliari e dei sindacati ieri notte. In Aula l’opposizione torna a stigmatizzare la mancata condivisione e concertazione su una proposta che, per decreto, interviene a modifica della Riforma Igr del 2013 e dell’accordo sociale allora faticosamente raggiunto. La richiesta di ritiro dell’emendamento da parte dei consiglieri di minoranza è unanime. Dalle file della maggioranza e del governo si replica invece rassicurando sulla volontà di aprire un confronto con le parti sociali e datoriali sui contenuti del decreto. Alla fine del dibattito, la maggioranza e il Segretario di Stato aprono al posticipo dei tempi. Dopo un confronto tra capigruppo dei due schieramenti e il Segretario Guidi viene concordata una nuova versione dell’emendamento che rinvia la regolamentazione del regime agevolativo per le piccole imprese nell’Assestamento di bilancio che si avrà a settembre. In particolare, “si dà mandato al congresso di Stato di emanare, in ambito dell’Assestamento che sarà presentato in settembre, un apposito provvedimento normativo volto a regolamentare uno specifico regime agevolativo per le piccole imprese sammarinesi (…)”. A conclusione della seduta, l’ emendamento viene approvato con 31 voti a favore, 5 contrari, un astenuto e 2 non votanti. L’esame dell’articolato riprenderà nel pomeriggio.

Di seguito l’estratto degli interventi della mattina.

Comma 26.Progetto di legge “Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato e degli Enti del Settore Pubblico Allargato per l’esercizio finanziario 2019 e modifiche alla Legge 24 dicembre 2018 n.173” (II lettura)

Art. 2 Convenzionamenti per prestiti agevolati

Gian Matteo Zeppa, Rete: Perché non si prevono agevolazioni per le piccole imprese che sono ancora più radicate nel territorio? Qui sono considerate solo le grandi imprese. Sulle convenzioni per i prestiti agevolati, non si dovrebbero fare figli e figliastri.

Stefano Canti, Pdcs: Aumenta la possibilità di convenzionamento per il credito alle imprese, si lascia il primo importo invariato rispetto alla Finanziaria scorso anno, aumenta invece il credito agevolato per le imprese di cui articolo 13. Chiedo al Segretario Zafferani se nel 2019 ci sono state imprese che hanno presentato richieste e quali sono e se è sufficente l’importo individuato.

Marco Gatti, Pdcs: Sono stati presentati emendamenti con cui sono spostate molte competenze al congresso di Stato, mentre le norme oggettivamente dovrebbero far sì che determinati benefit siano applicati da uffici pubblici, allontanando il rischio d scelte potenzialmente clientelari. Non vorrei questo aumento di stanziamento sia funzionale ad altri progetti e disegni che hanno poco a che vedere con la crescita economica del Paese.

Andrea Zafferani, Sds Industria: Rispondo al posto della collega perchè è materia che seguo direttamente. Non so che disegno possa esserci dietro a questa cosa. La questione è talmente codificata dalla legge che non vedo come potrebbe essere diversamente. Ci sono progetti di investimento nel Paese, alcuni sono già nati, ad esempio quello di Alutitan, di altri ne abbiamo parlato pubblicamente, per es. per Industrie Montanari, di altri ne stiamo verificando i requisiti di accesso al credito agevolato. Ma sottolineo che queste convenzioni sono ratificate dal Consiglio Grande e Generale per essere valide. E la ratifica le rende, per prima cosa, pubbliche, e dovrà passare per l’approvazione dell’Aula. Infatti finché il Consiglio grande e generale non ratifica, la convenzione non è valida. Le garanzie per lo Stato ci sono, sono previste nelle convenzioni. Ple pccole imprese sono un tema diverso, c’è un decreto per il credito agevolato apposta, hanno un altro canale.

Teodoro Lonfernini, Pdcs

Dobbiamo essere un Paese che dà sostegno alle imprese, non c’è ombra di dubbio. E le misure poste in questo articolo sono anche nobili, se guardiamo al primo comma, che riguarda l’abbattimento di barriere architettoniche. Ma con il secondo comma, Segretario, lei che sta sbandierando aziende che chiedono sostegno per lo sviluppo, però sta facendo riferimento a due/tre aziende che da anni già progettano interventi per la crescita, non li fanno per il suo provvedimento. Di nuovo c’è poco per portare beneficio in termini di sistema. Il comma va bene, ma non è sufficiente per la crescita.

Roberto Ciavatta, Rete

Giustamente lo Stato deve attivarsi per le aziende che vogliono investire e crescere, ma serve una normativa chiara. Senza chiarezza, gli interventi finiscono per essere solo per pochi volenterosi che nonostante tutto- nonostante il governo e quello che succede- hanno deciso di rimanere qua. Evitiamo di fare in modo che chi è rimasto non decida di scappare. C’è solo un modo: iniziare la concertazione e sedersi ai tavoli, cosa che questo governo non è capace di fare.

Eva Guidi, Sds Finanze

Il Segretario Zafferani ha fatto una panoramica completa sulla disciplina dei prestiti agevolati, faccio presente che nel suo intervento di ieri aveva fatto riferimento a due investimenti importanti, ma ci sono almeno altri 10 investitori interessati a fare investimenti e a presentare progetti per un ammontare di oltre un milione di euro. È anche per dare risposta a queste persone che vengono inseriti in assestamento i convenzionamenti sui prestiti agevolati. Questo specifico intervento va nella direzione di dare un segnale alle imprese in territorio che intendono investire.