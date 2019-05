Poeti per la sostenibilità, a Bologna il premio ‘Innesto’ per under 30

BOLOGNA – La narrazione poetica, il sentire dei giovani, l’attenzione al futuro del pianeta: sono questi i tre “ingredienti” della prima edizione del Premio nazionale di Poesia “Innesto”, rivolto agli artisti under 30 di tutta Italia– ma anche agli stranieri che vorranno cimentarsi in lingua italiana- promosso dalla Fondazione Fico per l’educazione alimentare e alla sostenibilità in collaborazione con il Centro di Poesia contemporanea dell’Università di Bologna, con il sostegno del festival ‘pordenonelegge’, partner del Salone del Libro di Torino proprio per il cartellone poesia. L’iniziativa è stata presentata oggi in occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, in una location esemplare della varietà biologica, il Frutteto della Biodiversità di Bologna – Fico, dove trovano dimora 15 gemelli di grandi piante Patriarcali italiane: uno scrigno di biodiversità, una piccola banca genetica che proietta le piante del passato nel nostro futuro.

L’invito è a comporre poesie sulla sostenibilità e spreco

La prima edizione del Premio nazionale di poesia “Innesto” rappresenta un “ponte” con le nuove generazioni e con gli artisti che, dalla notte dei tempi, sanno usare le parole per dare slancio al sentire diffuso: i poeti. L’iniziativa, spiegano i promotori, «intende provocare la composizione di testi che richiamino -in modo largo e libero- i temi dell’innesto, della sostenibilità, del non spreco, della cura di sé, dell’altro e del pianeta: questioni al centro di azioni da sollecitare con urgenza. Le parole della poesia possono illuminare questioni, deviare dai luoghi comuni, dare linfa nuova a concetti esausti, sorprendere attraverso esperienze sottili, aprire nuove visioni».

La sesta estinzione di massa sulla Terra– la prima, però, attribuibile all’azione dell’uomo– è già in atto con la perdita accelerata di un patrimonio di biodiversità pari a un milione di specie animali e vegetali, ovvero un ottavo di tutte le specie che popolano il pianeta e un terzo circa delle api e degli insetti.

Le poesie dei giovani per il frutteto

Per questo Fondazione Fico e il Centro di poesia contemporanea dell’Università di Bologna, d’intesa con pordenonelegge, si sono proposti di “contaminare” la passione per l’ambiente e lo slancio umanistico, nella consapevolezza che è urgente agire subito a tutela del nostro pianeta. E lo hanno fatto attraverso un “eco-simposio” che ha preso il via stamane con i versi inediti di molti giovani poeti, guidati da Davide Rondoni, che hanno dedicato composizioni inedite alle giovani piante del Frutteto. Sono Fausto P. Filograna, Gaia Giovagnoli, Andrea Donaera, Eva Laudace.

In anteprima assoluta i quattro artisti hanno presentato i loro (biodi)versi inediti, e contestualmente è stato siglato e illustrato il Protocollo d’intesa promosso fra la Fondazione Fico e il Centro di Poesia Contemporanea di Bologna a sostegno delle iniziative per la sensibilizzazione e l’educazione ambientale.

Per inviare i testi c’è tempo fino al 30 settembre

La prima edizione del Premio nazionale di Poesia rivolto agli artisti under 30 prevede da parte di ogni partecipante l’invio di almeno 5 testi – una mini raccolta – di composizioni poetiche legate a temi di sostenibilità, entro il 30 settembre 2019, alla email [email protected]

La giuria degli esperti, composta da Davide Rondoni, Andrea Segrè, Gian Mario Villalta e Riccardo Frolloni, selezionerà una short list che sarà sottoposta a una giuria estesa, composta anche da operatori e giornalisti, con il compito di votare la terna finalista e il vincitore assoluto, accanto a un gettone premio è prevista la pubblicazione delle raccolte della terna finalista in una piccola pubblicazione di poesia e biodiversità. I vincitori saranno premiati nel mese di ottobre in occasione di Bologna Award 2019, l’evento promosso ogni anno in concomitanza con il World Food Day, la Giornata mondiale dell’alimentazione in calendario il 16 ottobre.