Elezioni europee, in Campidoglio bandiera dell’Europa lunga 50 metri

ROMA – Una bandiera europea lunga 50 metri è stata srotolotata in piazza del Campidoglio dalle associazioni EuropaNow! e Area civica, per riaffermare i valori fondanti dell’Ue e invitare i cittadini a votare a partecipare alle elezioni di domenica 26. La bandiera è stata realizzata dagli attivisti di EuropaNow! cucendo insieme settanta bandiere. “Con questa iniziativa oggi ribadiamo il sostegno per un’Europa più unita, solidale e democratica- ha detto all’agenzia Dire il presidente di Europanow!, Eric Jozsef- basata sull’uguaglianza dei diritti dei cittadini”. A reggere la bandiera anche il presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, i consiglieri regionali del Pd, Marta Leonori e Valentina Grippo, l’ex ministro Marianna Madia, e il segretario romano del Pd, Andrea Casu. In piazza del Campidoglio vengono anche distribuite le bandiere europee ai cittadini.