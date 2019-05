FOTO e VIDEO | Il dramma dei migranti e quello dell’inquinamento, a Bologna 4 mostre. E una balena alta 20 metri

Gli scatti esposti al Green social festival immortalano, come spesso accade, meglio di quanto ore e ore di convegni possono dire: ci sono le istantanee, dure, di Senigalliesi, che documentano le rotte dei migranti provenienti da Asia e Medio Oriente durante il passaggio in Europa, in particolare in Grecia e Ungheria, ma anche delle condizioni di vita in Italia, dove ci sono sia esempi di integrazione ben riuscita e altri dove le persone sono poco più che fantasmi; ci sono gli scatti poetici di Vandelli, che raccoglie 10 anni di lavoro in una mostra che richiama all’Antologia di Spoon River dove i protagonisti sono gli abitanti del cosiddetto ‘Sud del mondo’; infine ci sono gli scatti del bolognese Nadalini, che documenta gli effetti dell’inquinamento sull’uomo e sull’ambiente, e la differente percezione del rifiuto nelle varie parti del mondo. Infine, la raccolta “Vento, caldo, pioggia, tempesta” dei fotografi di Greenpeace, sui cambiamenti climatici e il loro effetto sulla vita delle persone.